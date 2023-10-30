عضو بـ«النواب»: الدولة المصرية نجحت في تحقيق تنمية شاملة خلال 10 سنوات

دة الاستقرار للبلاد، والتنمية الشاملة في ربوعها.والقضاء عليها فقدت مصر الكثير من أبنائها الذي ضحوا بالغالي والنفيس، دفاعا عن أرض سيناء الحبيبة ولا تزال وسقط مئات الشهداء دفاعا عن قطعة غالية من مصر. إلى أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة هذه الحروب، من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز وكان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية منذ 2013 وثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن الدولة حريصة على خلق تنمية حقيقة مستدامة في سيناء.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال 10 سنوات بقيادة الرئيس السيسي على تطهير سيناء من الإرهاب، وتحقيق تنمية شاملة فيها، ما يراه ملايين المصريين بأعينهم.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

كيف نجحت الدولة فى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بأهم 5 مدن بشمال سيناء؟نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في تنفيذ خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص. اقرأ أكثر ⮕

عضو مجلس النواب: الدبلوماسية المصرية نجحت في كسر غطرسة حكومة نتنياهوقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدور المصري منذ بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكدت أن الدولة المصرية هي حجر الزاوية لاى إستقرار فى المنطقة، وهي الفاعل الأول فى حماية القضية الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

برلماني: ليس من المعقول استبعاد سيدة من التدريس بسبب حملهاأكد النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها خطة لـ تعيين 150 ألف معلم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، بواقع 30 ألف في العام. اقرأ أكثر ⮕

نواب: قانون وكالة الصادرات يتماشى مع خطة الدولة لدعم التنميةأكد مجدى ملك عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتماشى مع خطة الدولة لدعم كافة قطاعات التنمية... اقرأ أكثر ⮕

مشايخ بدو طابا ونويبع يشيدون بجهود الدولة في تنمية سيناء في عهد السيسيأشاد مشايخ وعواقل بدو طابا ونويبع بجهود الدولة المصرية في تنمية جنوب سيناء، والتي شملت كل المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقرأ أكثر ⮕

الأكاديمية الوطنية للتدريب تضم 4 محافظات جديدة ضمن برنامج «المرأة تقود»وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتلبية طموحات المرأة لمشاركتها فى تنمية مهاراتها القيادية والإدارية وتحقيق أحد أهداف اقرأ أكثر ⮕