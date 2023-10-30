عضو بـ«الشيوخ»: لن نسمح بأن تكون سيناء مطمعا أو هدفا لمخططات خبيثة

قال النائب سليمان الزملوط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مصر دافعت عن سيناء عبر التاريخ بدماء أبنائها، والجميع يدعم موقف الرئيس السيسي في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

التنمية ومواجهة الإرهاب، موضحا أن أبناء سيناء يدعمون جميع الإجراءت التي يتخذها الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري وحدود مصر الشرقية وسيناء، منذ القضاء على الإرهاب والتصدي لمخططات التهجير. مطمعا أو هدفا لمخططات خبيثة، فهي قطعة غالية على مصر، وهناك تعاون كبير بين الدولة وأبناء سيناء، ويكفي الأمن والاستقرار الذي تعيشه سيناء اليوم».إعدام 1.

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