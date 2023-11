عصام السقا: 'مش هتعرف تنام عشان ماتش.. غيرك مش عنده بيت'

وكتب عصام السقا في المنشور قائلا: انت مش هتعرف تنام عشان ماتش غيرك مش عارف ينام عشان مبقاش عنده بيت، مبقاش عنده أهل مبقاش عنده حاجه خلاص.وكان قد شارك الفنان عصام السقا، متابعيه صورة من الأحداث في غزة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة التي قام بنشرها مشهد مُحزن لأطفال غزة وامامهم والديتهم وهي مقتولة، وعلق على هذه الصورة قائلًا:"إسرائيل دولة إرهابية".وكان قد نشر الفنان عصام السقا مجموعة صور من داخل استديو التسجيل، وعلق عليها قائلًا:"بسم الله يحيي وكنوز الجزء الثالث رمضانالقادم على قناة dmc بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".

ويشارك"السقا" بصوته ضمن أحداث مسلسل الرسوم المتحركة، مُجسدًا شخصية"الأستاذ عصام" التي تظهر خلال الأحداث وهوشخص مقرب للطفل"يحيى" والذي يجسد صوته الطفل إياد الجندي.وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمةبمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبرعدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

