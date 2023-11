عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى المُستمر على قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال - أيضًا - عدة غارات على حي "الكرامة" شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت مُحيط مُستشفى "القدس" غرب مدينة غزة.وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة، كما استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: مندوب فلسطين بالجامعة العربية: غزة تحولت لمقابر جماعيةقال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن عدد الشهداء فى تزايد يوميا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذى تحول لمقابر جماعية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أكبر مخيم للاجئين في غزة.. كل ما تريد معرفته عن مخيم جباليامع استمرار العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة مخيم جباليا قي غزةأدانت دول عربية ومؤسسات عدة استهداف مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي تسبب في ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، في أحدث مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: مشاهد حصرية من مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة.. «المرضى في كل مكان»حصلت 'بوابة أخبار اليوم' على صور خاصة من داخل مستشفى شهداء الأقصى، الواقعة في دير البلح وسط قطاع غزة، والذي يأوي الآلاف من جرحى غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بأكمله.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: تصاعد خطير.. استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بقطاع غزةشهد قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، تصاعدًا خطيرًا في العدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى رقم صادمأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى التي أسفر عنها العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕