عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع

في اليوم الـ100 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاعيدعو لإضراب واسع بأمريكا.





Shorouk_News » / 🏆 13. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إسرائيل تقتل الطفولة.. قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر 'رياض الأطفال' في غزة.. وتمنع الماء والدواء والغذاء عن 80% من أطفال القطاع.. وتدك المباني بأكثر من ألفي رطل من القنابل 'الغبية'..والقصف هو الأضخم منذ حرب فيتنامتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، برا وبحرا وجوا، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

100 يوم من العدوان.. المرصد الأورومتوسطي: 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريحقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد القتلى والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

إسرائيل تحاول محو التاريخ الفلسطينى باستهداف 200 موقع تراثى وأثرى.. وتحرق غزة بـ29 ألف قنبلة.. جنود الاحتلال يدمرون 70% من منازل القطاع.. وأمريكا تدعم 'تل أبيب' بأسلحة ومعدات عسكرية جديدة دون الرجوع للكونجرسلليوم الـ86 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع مخلفا عشرات الشهداء

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

غزة تذبح في صمت.. قصف إسرائيلى عنيف على خان يونس وحى الزيتون والشجاعية.. مقتل وإصابة المئات فى غارات متفرقة على القطاع.. الفصائل تدمر 100 آلية إسرائيلية.. واستمرار انقطاع الكهرباء والإنترنت لليوم الثالثتشهد مناطق شمال وجنوب ووسط قطاع غزة اشتباكات متفرقة وعنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار القصف الجوي العنيف

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيينتحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وتوثيق شهادات رسمية وصور حصرية للجريمة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

المذبحة مستمرة.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين بغزة.. استشهاد عشرات المواطنين فى قصف جوى ومدفعى عنيف على القطاع.. واتهامات للاحتلال بسرقة أعضاء بشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيينيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى مجازره وإبادته الجماعية لأبناء الشعب الفلسطينى لليوم الـ 82 على التوالى، ما أدى لارتقاء عشرات الفلسطينيين وإصابة عدد آخر فى القصف العنيف..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »