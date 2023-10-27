عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام قنصلية إسرائيل بتركيا ويستهدفونها بالألعاب النارية

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك تجددا للقصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيبعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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