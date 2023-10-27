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عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام قنصلية إسرائيل بتركيا ويستهدفونها بالألعاب النارية

 / مصدر: youm7

تظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيين أمام القنصلية الإسرائيلية في تركيا، الجمعة، احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية والعدوان على غزة، وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه مبنى القنصلية.

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youm7

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك تجددا للقصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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