عزيز الشافعي يطالب جمهوره بهذا الشئ

ناشد الملحن والشاعر عزير الشافعي، المصريين بدعم القضية الفلسطينية حيث شارك جمهوره بمقطع من أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم"قولوا لولادكو" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".ونال الفيديو على إعجاب الجمهور مؤيدين رأيه وناشدين المسؤولين بتوفير سبل الأمن والسلام لجميع الشعوب العربية، ودفع عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الوسط الفني بمشاركة الأغنية على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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جريدة الفجر »

عزيز الشافعي يهدي فلسطين أغنية «قولوا لولادكو».. (فيديو)اعلن الملحن عزيز الشافعي تضامنه مع القضية الفلسطينية بطرح أغنية بعنوان 'قولوا لولادكو' من كلماته وألحانه وغنائه عبر قناته على 'يوتيوب' وموقع 'انستجرام' اقرأ أكثر ⮕

عزيز الشافعي يروج لأحدث أغانيه 'قولوا لولادكوا' تضامنا مع القضية الفلسطينيةطرح الشاعر والملحن عزيز الشافعي أحدث أغانيه قولوا لولادكوا ، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وما يحدث بها من تفاقم وعنف لأهل غزة على يد الإحتلال الصهيوني ، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه. اقرأ أكثر ⮕

بأغنية 'قولو لولادكو'.. عزيز الشافعي يدعم فلسطيندعم الملحن عزيز الشافعي فلسطين، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وكان الفيديو عبارة عن أغنية “قولو لولادكو” يدعم من خلالها فلسطين وعلق عليه قائلًا:' معنديش حاجه تاني اقدر اعملها.. بطلب بس منكم تحكوا الحكايه من أولها لأولادكم.. اقرأ أكثر ⮕

ميقاتي يطالب في اتصال هاتفي مع كليفرلي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزةميقاتي يطالب في اتصال هاتفي مع كليفرلي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة اقرأ أكثر ⮕

بسبب دعمها للاحتلال.. التيار الصدري يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراقبسبب دعمها للاحتلال التيار الصدري يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بسبب دعمها للاحتلال.. التيار الصدري يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراقبسبب دعمها للاحتلال التيار الصدري يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق | مصراوى اقرأ أكثر ⮕