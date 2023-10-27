عرفات: ما حدث مع الشهيد الصحفي سعيد الطويل غدر من الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يسعي الإحتلال الإسرائيلي لاستهداف صوت الحقيقة في غزة، فيتعرض الصحفيون يوميا للقصف من المحتل، حتى يمنع كشف حقيقة ما يجري من مجازر ومذابح على يد الجيش المحتل.
يحكي أمجد عرفات الصحفي الفلسطيني عن الصحفي الفلسطني سعيد الطويل، والذي تم استهدافه في بداية حرب طوفان الأقصى قائلا أن الجميع يعرف الصحفي سعيد الطويل ، فمعظم أهالي فلسطين خاصة غزة يعرفونه ولكني أعرفة معرفة شخصية، وهو صاحب صفحة (أخبار عالريق).
وأضاف"عرفات" لـ"البوابة نيوز" أن"الطويل" كان ينشر الأخبار من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل دوري، وتتداوله مختلف الاذاعات في فلسطين وتخصص لها فقرة تسمى (فقرة اخبار على الريق يكتبها سعيد الطويل)، ونحن كزملاء مهنة كنا نتلاقى كثيرا ونعرف بعضنا البعض headtopics.com
وتابع : أتذكره في حرب غزة (سيف القدس) عام 2021، عندما تعذرعلى الصحفيون الوصول لمناطق تغطية الحادث ، فكان يزودهم بالتصوير الحي والمباشر، وكان يحرص على سلامة أصدقائه واستمرار عملهم الصحفي بدون خطر على حياتهم مهما كانت القناة التي يعمل لصالحها، فكان شخص خدوم ومحب للاخرين.
وأوضح"عرفات" أن ما حدث مع سعيد الطويل غدر فالمفترض أن دوامهم الصحفي يكون في عمارة حجي، وطالبت إسرائيل باخلاء العمارة لذلك ذهبوا إلى عمارة أخرى بعيدة عنها لكي يوثقوا استهداف اسرائيل للعمارة التي تضم مكاتب عملهم، لكن المفاجأة أن الأحتلال استهدف العمارة التي انتقلوا اليها للتصوير. headtopics.com
يذكرأن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، أكد باستشهاد 34 صحفيا وإصابة العشرات منهم وقصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري