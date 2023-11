عرض فيلم 'حكاية الجواهر الثلاث' ضمن أيام فلسطين السينمائية فى بيروت اليوم

يعتبر "خليفى" رائد السينما الفلسطينية المستقلة، حيث حاز فيلمه الروائى الأول "عرس الجليل" على عدد من الجوائز الدولية منها الصدفة الذهبية فى مهرجان سان سبستيان وجائزة الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية (الفيبريسى) فى مهرجان كان عام 1987 وجائزة التانيت الذهبية فى مهرجان قرطاجكما يعد من أكثر المخرجين اهتماما بقضية الأرض والوطن، وكرم فى مهرجانات عدة، حيث تم منحه الصف الأول من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، تقديرًا لتميز أعماله السينمائية، ولإسهاماته الفنية القيّمة فى...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: عرض الوثائقي 'نادي غزة لركوب الأمواج' ضمن أيام فلسطين السينمائية بالقاهرةيعرض غدا الخميس في Cimatheque - Alternative Film Centre بشارع عدلي في القاهرة الفيلم الوثائقي، 'نادي غزه لركوب الأمواج'

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: قبل الحلقة الأخيرة.. أحداث حكاية «لو بعد حين» لشيرين رضا ودينا الشربينيبدأ عرض حكاية لو بعد حين بطولة الفنانة دينا الشربيني وشيرين رضا يوم الأربعاء الماضي ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل المستوحى من قصص حقيقية والذي تعرض الحلقة الأخيرة منه اليوم .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: الأحد.. عرض حكاية 'روحي فيك' على شاشة onينطلق عرض حكاية “ روحي فيك ” ضمن حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب ” يوم الأحد المقبل عبر شبكة قنوات ON بعد أن حققت الحكايات الأولى نجاح كبير

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 66 عامًا على فيلم 'لا أنام'.. أحد كلاسيكيات السينما المصريةيمر اليوم الثلاثاء، 66 عامًا على فيلم 'لا أنام'، حيث عرض لأول مرة في 31 أكتوبر 1957، ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن وقتها.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: اليوم.. عرض فيلمي «فوتوجونيك وعروستي» بمركز الثقافة السينمائيةيعرض اليوم الأربعاء 1 نوفمبر بمركز الثقافة السينمائية للمركز القومي للسينما فيلم «فوتوجونيك» والفيلم الروائي القصير «عروستي» للمخرج شريف جابر سالم.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: انتهاء تصوير حكاية 'عيشها بفرحة' اليوم.. قبل يوم من عرض الحلقة الأخيرةينتهى الفنانان هبة مجدى وهانى عادل من تصوير آخر مشاهد حكاية 'عيشها بفرحة' عن كتاب '55 مشكلة حب' اليوم الأربعاء قبل يوم واحد فقط من عرض الحلقة الأخيرة على قناة ON

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕