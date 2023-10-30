عرض فيلمى 'فوتوجونيك' و'عروستى' بمركز الثقافة السينمائية

التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطة السينمائي بعرض كل من فيلم (فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالميذكر أن الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديارويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميراتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي...

التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطة السينمائي بعرض كل من فيلم (فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالميذكر أن الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديارويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميراتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواججدير بالذكر أن المخرج جابر سالم قد حصل على العديد من الجوائز من أهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الاخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية عن فيلمي عاطف وفوتوجينيك، ويعرض له حاليًا الفيلم الروائي القصير (رزق) في عدة مهرجانات خارجيةأمطار بجميع أنحاء الجمهورية غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجةمنظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

الأربعاء عرض فيلمي فوتوجونيك وعروستي بمركز الثقافة السينمائيةيستأنف مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء القادم الموافق ١ نوفمبر في تمام الساعه السادسه مساء نشاطة السينمائي بعرض كلاً من فيلم( فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالم. اقرأ أكثر ⮕

«فوي فوي فوي» يحتفظ بصدارة تصنيف إيرادات أفلام صيف 2023حافظ فيلم 'فوي فوي فوي' على صدارة تصنيف إيرادات دور العرض السينمائية المختلفة لأفلام صيف 2023. اقرأ أكثر ⮕

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«التعليم» تعلن تفاصيل المسابقة الثقافية الكبرى.. جوائز مالية للطلاب والمعلمينأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية، لجميع الطلاب بالمدارس و بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة ا اقرأ أكثر ⮕

«البؤساء» من مصر يفوز بأفضل عرض بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعيمن مصر .. «البؤساء» أفضل عرض و«دُمى من ورق» يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اقرأ أكثر ⮕