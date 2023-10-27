عرض لوحة للفنان التشكيلى المصرى سيف وانلى فى دار مزادات عالمية

تعرض دار سوثبى للفنون، فى لندن، ضمن مزاد لبيع "لوحات فنون الشرق الأوسط القرن 21" العديد من لوحات الفنانين التشكيليين المصريين، من بينهم لوحة سيف وانلى، وكان السعر التقديرى لـ لوحة سيف وانلى التى تحمل عنوان "تحية"، ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه استرلينى.

ولهما متحف باسميهما في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندريةدرس الفن في مدرسة حسن كامل عام 1929 والتي سميت فيما بعد للجمعية الأهلية للفنون الجميلة بالإسكندرية ثم كان هو وشقيقه الأصغر أدهم وانلي أول تلميذين ينتظمان في مرسم الفنان أتورينو بيكي، برفقة الفنان أحمد فهمي، ويعدان في طليعة المسهمين بتأسيس حركة فنيّة تشكيليّة نشطة في الإسكندرية، كما صُنفا ضمن رعيل جيل رواد الفن التشكيلي المصري الحديث، يوم افتتاحه في 9 أكتوبر عام 1930، وبعد رحيل بيكي افتتحا مرسما خاصا لتعليم الرسم في 18 يونيو 1935المتحدث...

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

youm7 »

فيلم العميل صفر يحقق 39 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أسابيع في دور العرضحقق فيلم العميل صفر، إيرادات مرتفعة منذ انطلاق عرضه بالسينما، وذلك خلال 10 أسابيع عرض بالسينما، ويعد أول بطولة منفردة للفنان أكرم حسني في عالم الأفلام اقرأ أكثر ⮕

شاهد لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان بعد طرحها للبيعطرحت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزاد لبيع لوحات المستشرقين، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة 'رؤية الهلال'، نصر الدين إتيان، اقرأ أكثر ⮕

طرح لوحة نافورة للشرب فى النوبة لحسين بيكار للبيع.. اعرف السعرباعت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، بمزاد فنون الشرق الأوسط – القرن 21، العديد من لوحات الفنانين المصريين الرواد، وجاء من بين هؤلاء الذين تم عرض لوحاتهم الفنان الكبير الراحل حسين بيكار اقرأ أكثر ⮕

إيرادات السينما.. تراجع حسن المصري وأولاد حريم كريم يحقق 3824 جنيهاشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز، ، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي ، حسن المصري “ و” سكر . اقرأ أكثر ⮕

خناقة بين جمال علام وبيريرا في اتحاد الكرةكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90 ، كواليس ما دار داخل الاتحاد المصري اقرأ أكثر ⮕

متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بعرض فيلم «دهب»قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف شرم الشيخ عرض فيلم «دهب» للفنان أنور وجدي وفيروز وإسماعيل ياسين، وذلك على هامش احتفال اقرأ أكثر ⮕