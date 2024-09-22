عرض مسرحي 'بلاك' يناقش قضية الأطفال ذوي الهمم

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 05:14 مشهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من العاملين به عرضا مسرحيا بعنوان"بلاك" بمسرح النهار والذي ناقش قضية هامة وهي الأطفال ذوي الهمم وذلك بدعوة من السيد الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، وذلك لإبداء الرأي في الدراما والعروض المسرحية التي تخص الطفل، وجاء ذلك بحضور عدد من الأطفال سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة للمشاركة وإبداء الرأي.

وأشادت"السنباطي" بالعرض المسرحي والأداء المميز لكل المشاركين به موضوع العرض ذاته والذي يناقش قضية فتاة من ذوي الهمم استطاعت بالعزيمة والإرادة أن تتغلب على التحديات وتحقق إنجازات عديدة، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين على دعوتها لحضور هذا العرض المميز.

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