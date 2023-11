عربي وإسباني وإيطالي.. مباريات على صفيح ساخن في هذه المواعيد

الدحيل X الريان – 6.30 مساءمواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلةمواعيد مباريات كأس ملك إسبانياديبورتيفو مورسيا X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: عصام شيحة: الوضع الداخلي الإسرائيلي على صفيح ساخنقال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يفعله العدوان الإسرائيلي من مهازل أحرج منظومة حقوق الإنسان الدولية، متابعا: حتى الآن تم استقاله شخصين من المنظومة، جراء انتهاكات العدوان

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: مواجهة فاصلة لـ الأهلي وليفربول.. مباريات نارية اليوم في هذه المواعيدتحتضن عدة ملاعب حول العالم، اليوم الأربعاء، مجموعة من المباريات في مسابقات مختلفة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الهجرة تعلن موافقة رئيس الجمهورية على مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية لمدة 3 أشهرجندي تحث المصريين بالخارج على المشاركة في المبادرة واقتناص هذه الفرصة المتميزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: راية والقناة يتقدمان على بتروجت والحرس.. وتعادل السكة مع أبو قير فى دورى المحترفيناسفرت نتائج الشوط الأول في 3 مباريات من الجولة السادسة لدوري المحترفين والمقامة جميعها في توقيت واحد ، عن تقدم راية علي بتروجت بهدف نظيف احرزه أبو بكر سيلا

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: جدول صعب ينتظر برشلونة في شهر نوفمبر.. تفاصيلإنتهي شهر عصيب على برشلونة، كان يحتوي على قمم كبيرة متتالية للفريق الكتالوني، حقق الفريق 3 إنتصارات وتعادل وهزيمة، وينتظر الفريق مباريات كبيرة في شهر نوفمبر.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلهايهتم الملايين بالبحث عن المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في مصر ، بعد إعلان الحكومة في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن إجراء تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕