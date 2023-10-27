عدم وقف الحرب يجر المنطقة لحرب إقليمية مدمرة..كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة (إنفوجراف)

وقال في كلمته بالأمم المتحدة بخصوص الحرب على قطاع غزة، إن "الحق بين ولا يحتج إلى شرح، لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالين وهو لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب وخرق القوانين الدولية وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والحصار وقطع الحاجات الضرورية للحياة اليومية.

وأشار إلى أن الصمت لم يعد خيارا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين، موضحا أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرةمندوب مصر بالأمم المتحدة عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21 | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين.. فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف استهداف المدنيين في غزة. وقال ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة،: العدوان يقصف غزة بوحشية وينتهك كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية، ونكرر الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه . اقرأ أكثر ⮕