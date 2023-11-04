أثار أحد الشباب من قطاع غزة، يُدعى عبود حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شغل انتباه الجميع بطريقة عرضه للقضية الفلسطينية في غزة عبر السوشيال ميديا، واختفى فجاة لمدة 4 أيام دون أن يعلم أحد أين مكانه وماذا حدث له؟ أين عبود| حكاية فتى غزاوي تبحث عنه السوشيال ميديا العالمية .. ما قصته ؟ عبود من تحت القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحديدًا في يوم 8 أكتوبر، بدأ الشاب الفلسطيني عبود في تصوير فيديوهاته الساخرة الناقلة للأوضاع في القطاع

. ولمتابعة المزيد حول أخبار فتى غزة عبود على السوشيال ميديا وسر اختفائه.. تابع الفيديو جراف التالي

:

ELBALADOFFICIAL: أين عبود| حكاية فتى غزاوي تبحث عنه السوشيال ميديا العالمية .. ما قصته ؟أثار احد الشباب من قطاع غزة، يُدعى عبود حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شغل انتباه الجميع بطريقة.. المزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

AKHBARELYOM: «إنجى وجدان» تعتزل السوشيال ميدياكشفت الفنانة إنجى وجدان، عن اعتزالها السوشيال ميديا خلال هذه الفترة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: وصية فنانة كويتية مشهورة تثير الجدل.. تفاصيلأثارت وصية الفنانة الراحلة جواهر حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بسبب انها اوصت بضرورة نشر صورها عبر المواقع والسوشيال ميديا بالحجاب فقط.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهدأثار مقطع فيديو لأب فلسطيني يحتضن رضيعه الكثير من التعاطف من قبل رواد السوشيال ميديا ليحظى بملايين المشاهدات .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: تضامنا مع غزة.. سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميدياأعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن اعتزالها مواقع السوشيال ميديا لفترة مؤقتة تضامنًا مع الأحداث القائمة فى فلسطين وتفاقم الأزمة من قبل الإحتلال الصهيوني.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: بطلة فيديو 'بعرفها من شعرها' تثير الجدل من جديد بمقطع جديدبعد أن اهتز العالم لصرخها بعد فقدانها والدتها الطفل تالين بطلة فيديو بعرفها من شعرها تثير جدل رواد السوشيال ميديا من جديد بمقطع فيديو جديد لها تطمئن الجميع أنها بخير .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »