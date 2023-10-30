عبد الحميد بسيونى يراقب مباراة الداخلية والإسماعيلى اليوم.. اعرف السبب

يراقب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباراة الداخلية والإسماعيلى اليوم فى الدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري بحثاً عن استمرار الانتصارات المحلية لفريقه.

وأنهى الطلائع، مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1). ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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