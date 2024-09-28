عبد العاطي: الأمن المائي ووقف سد إثيوبي قضية وجودية للأمن القومي المصري

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟بعد حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز بحزب اللهقبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على « مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:07 م

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السكرتير العام، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة. وشدد علي أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتوسيع آليات نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، وتخفيف وطأة الديون الواقعة عليها، ودعم الجهود التنموية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر الأمم المتحدة الأمن المائي سد إثيوبي بدر عبد العاطي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزير الخارجية يوضح الموقف من السد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيلقضية مياه نهر النيل قضية وجودية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري"

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سد النهضة.. وزير الخارجية يجيب عن إمكانية اللجوء للعمل العسكريقال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن &171;مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سد النهضة.. أحمد موسى: خطاب مصر لمجلس الأمن يبعث برسالة قوية وشديدة اللهجةقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر وجهت من خلال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الإصلاح والنهضة: الفلاح ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومىهنأ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، مشيداً بدورهم الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي والذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسي أهمية قضية الأمن المائي المصريالتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الروسي'سيرجي لافروف'، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية: مصر تبذل كل الجهود لحقن دماء الفلسطينيينقال وزير الخارجية بدر عبد العاطى، إن مصر ستستمر في كل جهد بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، من أجل حقن دماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »