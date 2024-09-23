عبد العاطي يلتقي نائب رئيس الوزراء العراقي: التأكيد على الدعم المصري لأمن واستقرار العراق

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وأكد الوزير عبد العاطي على الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية/العراقية، وتعزيز للتضامن العربي مع العراق الشقيق. وتطرق كذلك إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة وصولاً لزيارة دولة رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

كما استعرض سيادته جهود مصر في التعامل مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في أقرب وقت والنفاذ السريع وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وتناول أيضاً الجهود التي تضطلع بها القاهرة في هذا الصدد، من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم.

مصر العراق عبد العاطي فؤاد حسين العلاقات الثنائية الأمن الاستقرار عدوان اسرائيلي غزة

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