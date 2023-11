عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مانشيت" والمذاع عبر قناة"سي بي سي"،:" نحن كشعوب عربية نستهلك كثيرة ويجب ان نستغل الفرصة في الاعتماد علي المنتجات المحلية. وتابع،:" يجب ان نستغل الفرص وأن نوجد الصناعات المحلية ونعتمد عليه بشكل أساسي بحيث لا تكون المقاطعة لفترة مؤقتة ونعود لما كنا عليه من قبل.

وأكمل،:" الاعتمادات علي الصناعات المحلية سيساهم في توفير فرص عمل للشباب وستؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.

