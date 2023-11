عبد الملك: كولر اصبح كثير الكلام

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc:"الأهلي لم يشكل خطورة في الشوط الثاني على مرمى صن داونز، والفرص الخطيرة في الشوط الأول كانت أخطاء من حارس المرمى، بالإضافة لفرصة تاو التي احتسبت تسلل ولو سجلت كانت ستحسب باللجوء للفار".

وأضاف:"توقعت معاناة الأهلي من الاجهاد بسبب رحلة جنوب إفريقيا، ولذلك الفريق وقع بدنيًا في الشوط الثاني، والأهلي عندما ضغط بقوة تسبب في وقوع صن داونز في أخطاء كثيرة، والفريق في أخر 7 مباريات لم يستطع الفوز على الفوز على الفريق الجنوب افريقي".

وأكمل:"أنتوني موديست فورمة لاعب (معتزل) وواضح أنه وزنه زائد، وكان الأفضل للأهلي ضم مهاجم أصغر في السن، وهناك في الدوري المصري أفضل منه". وواصل:"أحمد عبدالقادر هو اللاعب رقم 3 في الجناح الأيسر، بعد حسين الشحات ورضا سليم، ولم يكن ليشارك اليوم إلا بعد إصابة رضا سليم، والفرصة جاءت له ولكنه ليس نفسيا في أفضل حالاته، ولذلك فأنه لم يكن في حالة تركيز خلال اللقاء".

وزاد:"كواليتي لاعبي صن داونز عالٍ جدًا، ويقومون بتحليل الأداء من المدرجات أثناء سير المباريات وقام بسحب مفالا من الملعب، ودفع بلاعب في الوسط، وساهم في تغيير الأداء خلال الشوط الثاني، كما تعاملوا بشكل جيد مع الأهلي في الركلات الثابتة ووضح ذلك خلال الركنيات".

وأشار إلى أنه كان يتمنى الدفع بـ رضا سليم بدلا من أحد لاعبي الوسط، مع دخول الشحات لوسط الملعب بدلا من الدفع بأفشة، وكان صلاح محسن الأفضل على حساب أنتوني موديست، ولكن معظم التغييرات لم تحدث الإضافة المطلوبة في الملعب.

وأتم:"الأهلي فقد الاستحواذ كثيرا في الشوط الثاني، والكرة الوحيدة لـ تاو في الشوط الثاني بعد نزوله لوسط الملعب وتمرير الكرة لـ أفشة الذي لعبها بشكل خاطئ، وأخرجها مدافعي صن داونز".

