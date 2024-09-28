عبدالعاطي: العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

قال بدر عبدالعاطي ، وزير الخارجية والهجرة، إن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والعدوان الحالي على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أشهر طويلة ليبدأ في المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم، متابعًا: «ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودًا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، ونؤكد الرفض التام والإدانة الكاملة للعداون الإسرائيلي الراهن على لبنان».

وواصل: «العدوان الإسرائيلي للبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة الشعب اللبناني واستقلاله السياسي»، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف أمام أي محالة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح أو إحلال السكان، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

عدوان إسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية مجموعة الأمم المتحدة بدر عبدالعاطي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

المجلس الثوري لفتح: نتنياهو يائس ويريد استمرار حكومته بعرقلة المفاوضاتأكد محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لفتح، أن هناك العديد من العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي لوقف المفاوضات والاستمرار في العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

حماس: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزةأشادت حركة حماس بالضربة الصاروخية التي نفّذها الحوثيون في عمق إسرائيل، معتبرة أنه رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة،

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

العدوان الإسرائيلي على غزة يؤثر سلبًا على السياحة في الأردن (شاهد)عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان العدوان الإسرائيلي على غزة يؤثر سلبًا على السياحة في الأردن .

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أبو الغيط: المواجهة الإقليمية الشاملة لن تكون في مصلحة أي طرفتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

'التربية الفلسطينية': استشهاد 11 ألف طالب وتخريب 500 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوانقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 11,001 طالب استشهدوا و17 ألفا و772 طالبا أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 41 ألفا و182ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ344 على قطاع غزة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »