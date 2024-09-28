عبدالعاطي: العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

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وقال عبدالعاطي:"إن الأجيال الشابة حول العالم تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية متعددة الأطراف ومردودها على حياة الإنسان المعاصر." وقال:"اسمحوا لي أن أطرح رؤية محددة لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة... وتصورًا للمزيد من تنشيط المنظومة الأممية وتعزيز قدرتها في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وذلك من خلال خمسة مبادئ أساسية، هي:

أدان عبدالعاطي بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودًا، بما يجر المنطقة إلى حافة الهاوية... مؤكدًا رفض مصر التام وإدانتها الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

العدوان الإسرائيلي غزة الضفة الغربية المجتمع الدولي بدر عبدالعاطي

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