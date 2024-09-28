عبدالعاطي: العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

تفاصيل نقل المرشد الإيراني لمكان آمن بعد اغتيال حسن نصر اللهحوار| إسعاد يونس: «تيتا زوزو» مستوحى من «صاحبة السعادة».. ولم أستطع النوم لمدة 3 أشهرتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله.. كشف غموض العثور على جثة شاب في بلكونة منزل جدته بالبحيرةوقال عبدالعاطي في كلمته:"أتوجه إليكم من هذا المنبر الموقر في ظرف دقيق ووسط أزمات مركبة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم..
وقال عبدالعاطي:"إن الأجيال الشابة حول العالم تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية متعددة الأطراف ومردودها على حياة الإنسان المعاصر." وقال:"اسمحوا لي أن أطرح رؤية محددة لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة... وتصورًا للمزيد من تنشيط المنظومة الأممية وتعزيز قدرتها في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وذلك من خلال خمسة مبادئ أساسية، هي:
أدان عبدالعاطي بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودًا، بما يجر المنطقة إلى حافة الهاوية... مؤكدًا رفض مصر التام وإدانتها الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
العدوان الإسرائيلي غزة الضفة الغربية المجتمع الدولي بدر عبدالعاطي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »