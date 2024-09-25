عباس يطالب اليونان باعتراف دولة فلسطين ومساندة جهود تحقيق السلام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا تصويت اليونان لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين واليونان، معربا عن تقديره لدعم اليونان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم تنفيذ حل الدولتين وكذلك دعم"الأونروا"، مثمنا التعاون بين البلدين لحماية أملاك الكنائس والأفراد في القدس من اعتداءات المستوطنين.

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