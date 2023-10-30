عالم أزهري يوضح' معنى قول الله ' كلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا'

كتب-محمد قادوس: عرض الدكتور عصام الروبي العالم الأزهري، سؤالا قال فيه ما معنى قول الله-تعالى-" كلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا"؟ في رد، قال العالم بالأزهر أن معني كلَّا تكون أداة ردع وزجر لهذا المنكر المكذب الذي ينكر العبث بعد الموت، وينكر موعود الله للأرض وللسماء فتحمل الأرض وللجبال ولسائر الكون.

2ـ وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالزلزلة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الزلزلة،" إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا". 3ـ وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالتغيير وبالتبديل يوم القيامة لأن الله-سبحانه وتعالى-سيحشر الناس على ارض ليس فيها معلم لأحد، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة إبراهيم،" يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ".

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