عاجل- الخارجية الإسرائيلية: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على"إسرائيل"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة"القاهرة الإخبارية" عن وكالة"رويترز"، منذ قليل.قال المتحدث العسكري المصري، اليوم الجمعة، إن إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.وأضاف المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أفراد بإصابات طفيفة وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

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