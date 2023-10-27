عاجل| السيسي يُرحب بالقرار العربي بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

وقال"السيسي" في خبر عاجل ورد منذ قليل على فضائية"أون"،"أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة".

وأضاف"وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".مستشار الرئيس الفلسطيني: مجزرة كاملة في قطاع غزة.. والآلاف في الشوارع تحت القصفعمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة آثاره خطيرة.. والعرب في امتحان كبيرالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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عاجل- السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف في غزةرحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينامندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينامندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أي دعوة لوقف إطلاق النار هي محاولة لتقييد أيدينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الجمعية العامة ترفض التهجير القسري للفلسطينيينقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال تصريحات أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسريأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يقول أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا للتهجير القسرى لسكان قطاع غزةقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة إنه لا للتهجير القسرى لسكان قطاع غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة. اقرأ أكثر ⮕