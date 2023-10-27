عاجل| ترحيب من الجامعة العربية بالقرار الداعي لهدنة إنسانية في غزة

وأكد"أبو الغيط" في تصريحات نقلتها فضائية"إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة.

وأشار إلى أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن. وفي ذات السياق قال مندوب مصر بالأمم المتحدة"كلنا متضامنون مع الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود والبقاء على أرضه".وفي الإطار ذاته طالبت الخارجية الفلسطينية بالتدخل الفوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في عدوان الاحتـلال، مشيرة إلى أن قطع الاتصالات والإنترنت والقصف الإسرائيلي غير المسبوق والمستمر مؤشر على بدء الغزو البري.

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