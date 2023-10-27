عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا:"طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي"..أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد غريب حافظ في صباح اليوم الجمعة، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/ 10/ 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا: “طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي”قال المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم إستهداف احداهما خارج المجال الجوى المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا. headtopics.com

عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا: “طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي” وتابع جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة موجهة مجهولة الهوية بجوار مستشفى طابا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المقذوف الذي سقط في مصر، في إشارة إلى حادث مدينة طابا الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص،"مرتبط فيما يبدو بتهديد جوي فوق البحر الأحمر"، دون أن يخوض في تفاصيل أو تقديم أي إيضاح. وأضاف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي"رصدنا تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر، واستدعينا طائرات حربية للتعامل معه".الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي headtopics.com

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري بعد حادثي نويبع وطابا: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهاتأعلن المتحدث العسكري تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. وصرح المتحدث العسكري، في بيان صادر اليوم الجمعة أنه في إطار متابع اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي نويبع وطاباكشف المتحدث باسم القوات المسلحة تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات فى حادثى نويبع وطابا (إنفوجراف)أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕