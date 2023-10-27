عاجل.. هل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية اجتياح قطاع غزة بريًا؟ (تفاصيل)

من جانبه، أكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف أن العملية العسكرية في غزة ما زالت مستمرة، وعلى الجانب الآخر، صرّح المتحدث باسمومناطق متفرقة، في أعنف هجوم منذ بداية الحرب، حيث تعرضت الشبكة الإنترنت لانقطاعات واسعة، بالإضافة إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي. قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق من عدة مناطق برًا وبحرًا وجوًا، حيث توغلت عدة دبابات على محاور مختلفة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية هجمات ضخمة وعنيفة في جميع أنحاء القطاع.
من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت صواريخ في اتجاه إسرائيل ردًا على المجازر التي تعرض لها المدنيين الفلسطينيين. وأعلنت الحركة عن جاهزيتها واستعدادها للتصدي في حالة شن إسرائيل هجومًا بريًا على غزة. وفي حال قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول إلى غزة بريًا في هذه الليلة، فإن حماس مستعدة للتصدي وأشارت إلى أن"أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض"، وذكرت أنما يحدث هو أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب، حيث استمرت إسرائيل في قصف القطاع لليوم الحادي والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر.
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