عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وانقطع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.

ويصبح بذلك قطاع غزة “منطقة معزولة” عن العالم الخارجي؛ بعد انقطاع الاتصالات، تزامنا مع شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا من 3 جبهات برية وجوية وبحرية.وتشترك المدفعية الإسرائيلية في الهجوم كما يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.وكانت تقارير إعلامية غربية، أكدت أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.

https://www.youtube.com/watch?v=7T2eJ9LX--Qوتشهد غزة الآن، القصف الإسرائيلي الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع. headtopics.com

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