عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي، يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، بشأن التصعيد في غزة، لحماية المدنيين والتمسك بالقيم الدولية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة «بث مباشر»بدأت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل، عرض بثًا مباشرًا للجسلة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجزقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخصالأمم المتحدة ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخص | مصراوى اقرأ أكثر ⮕