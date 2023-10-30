عاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات لغزة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، لنظيره التشيكي ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية"إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.عاجل.. طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة ويشن غارات متتالية على قطاع غزةوفي سياق آخر، كشفت وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسانلكسر شوكة صن داونز..

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وزير الخارجية الإسرائيلي: استدعاء المبعوثين لدى تركياأفادت قناة «القاهرة الاخبارية» في نبأ عاجل لها، عن وزير الخارجية الإسرائيلي: استدعاء المبعوثين لدى تركيا اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية البريطانى يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولىأكد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى اليوم الاثنين، ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولى..قائلا :' إنه على إسرائيل الامتثال للقانون الدولى. اقرأ أكثر ⮕

سلطنة عمان والأردن يؤكدان أهمية استمرار الجهود الأممية لوقف الحرب على غزةأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أهمية استمرار الجهود في الأمم المتحدة، اقرأ أكثر ⮕

شكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزةشكري يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يدعو لإزالة العوائق الإسرائيلية التي تمنع دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفحذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري اقرأ أكثر ⮕

طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها لغزة. اقرأ أكثر ⮕