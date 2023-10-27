عاجل- السيسي يرحب بالقرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف في غزة

مندوب مصر الأممي: 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي لوقف العنف بفلسطينالقاهرة الإخبارية..

جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابامصادر: الصاروخ استهدف مبنى إسعاف طابا والمبنى السكنى لإدارة المستشفى

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنفقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة لل اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونستهدف الحفاظ على المدنيينرحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين'. اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدةعاجل .. 88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسريأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يقول أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕