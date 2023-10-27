عاجل- الاجتياح البري لحظة بلحظة..إسرائيل تعلن بدء الانتقام من غزة الليلة

، فيما قال مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن حركة حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية وإن إسرائيل لتبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة.مع بدء قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر، ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.الاجتياح البري لغزة..

في 7 يوليو 2014، بدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد تصاعد التوترات والقصف المكثف بين الجانبين. استمرت العملية لمدة 50 يومًا حتى 26 أغسطس 2014. خلال هذه الفترة، شهدت غزة قصفًا مكثفًا من جانب القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير بنية التحتية والمنشآت الحكومية والمدنية في القطاع.

يرجى ملاحظة أن المعلومات التي قدمتها هي استنادًا إلى الأحداث والمعلومات المتاحة حتى سبتمبر 2021، وقد تكون هناك تطورات جديدة بعد ذلك التاريخ تحتاج إلى متابعة الأحداث الحالية للاطلاع على التطورات الأخيرة.ومن جهتها أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.وذكرت أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية. headtopics.com

يذكر أن إسرائيل تواصل قصف القطاع لليوم الحادي والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي، التوافق السياسى والعسكرى، كما ذكرت المراسلة، أن هناك مداهمات مركزة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الجزء الشرقى من قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي headtopics.com

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تعلن عن الاجتياح البري لقطاع غزة الليلةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن القوات البرية الإسرائيلية توسع اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لغزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، نقلا عن تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

برلماني: بدء الاجتياح البري لقطاع غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي ‎أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدأ أن إسرائيل مصرة على استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕