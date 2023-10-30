عاجل.. الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة 8306 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 8306 شهيدًا، حسبما ذكرت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.عاجل.. الخارجية: لا بد من تحرك دولي جاد لإنفاذ هدنة إنسانية فورية بغزة

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه آمن.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسانعاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. headtopics.com

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الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوب اقرأ أكثر ⮕

بينهم 3457 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بقطاع غزة لـ8306 شهيدًاارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على غزة لـ8306 بينهم 3457 طفلاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8 آلاف شهيدأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الغاشم على قطاع غزة المستمر إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنًا، إضافة 20242 مصابًا، منذ 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕