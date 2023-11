عاجل.. السعودية تطلق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وأكد الربيعة أن السعودية تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ALBAWABANEWS: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزةوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ELBALADOFFICIAL: أحمد موسى: إرادة مصر سبب دخول المساعدات إلى قطاع غزةكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر كان موقفها صارم بشأن خروج الرعايا الأجانب، ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة، وهو عدم خروجهم إلا بعد إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ALBAWABANEWS: الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمه بشكل كامل في غزةأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، انقطاع الاتصال عن طواقمها الطبية في قطاع غزة بشكل كامل، وذلك بحسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ELBALADOFFICIAL: وسط تصعيد إسرائيلي.. انقطاع الاتصالات والإنترنت في جنوب قطاع غزةأفادت وكالة شهاب الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، بانقطاع الاتصالات والإنترنت في جنوب قطاع غزة.

