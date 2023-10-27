عاجل- الإحتلال الإسرائيلي يبدأ الهجوم البري على قطاع غزة.. (تفاصيل)

بعد انتشار خبر بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل كافة الشعوب العرب عن حقيقة الأخبار المتداولة في هذا الشأن.

وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل كاملة حول حقيقة بدء الهجوم البري علىبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم البري على قطاع غزة، جاء ذلك وفقًا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلي.

وكشفت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قامت بوضع عدة شروط في مقابل وقف إطلاق النار، حيث عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدمًا بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.حماس تدعو للنفير العام بعد هجوم إسرائيلي ضخم وعنيف على قطاع غزة الآن headtopics.com

عاجل - البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر) وأوضحت المصادر أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كاشفة أن حماس طالبت بالإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وتابعت المصادر: إن «حماس» قد طلبت تهدئة لـ 5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي. headtopics.com

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