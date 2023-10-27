عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

وحسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية" في بيان له، منذ قليل، قال المتحدث العسكري في بيان له، منذ قليل، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا.

وأضاف المتحدث العسكري، جارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي نويبع وطاباكشف المتحدث باسم القوات المسلحة تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

بيان هام من المتحدث العسكري بشأن حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطاباقال المتحدث العسكرى إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن نتيجة التحقيق في حادثي "طابا ونويبع"قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غ اقرأ أكثر ⮕

محمد الباز: التحقيق فى حادثى طابا ونويبع يتطلب السرعة والشفافيةقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور ، إن المعلومات المتاحة عن حادثي طابا ونويبع نستطيع أن نستند فيها إلى بيان المتحدث العسكري، لأن هذه هي الرواية المصرية والمعلومة المكتملة الصادرة عن مصر حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕