عاجل..شيخ الأزهر لا يتوقف عن دعم غزة قولًا ومواقف..لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا

، مواقف لن ينساها الفلسطينيون لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حيال غزة، وكان آخرها البيان الذي أصدره مساء اليوم الجمعة، لإدانة الاجتياح البري لغزة، والذي وصفه بالإرهاب الأعمى.

وأضاف الطيب:"لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها».شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة، إضافة لانقطاع تام بالتيار الكهربائي، وسط قصف يعد الأعنف منذ بدء الهجوم على غزة في الـ 7 من أكتوبر الجاري.

كما عاش قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق من عدة مناطق، بحرًا وبرًا وجوًا، حيث توغّلت عدة دبابات على أكثر من محور.السادس والاربعين في عام 2010، منذ تأسيس هذا المنصب في القرن العاشر الميلادي هو من مواليد عام 1946 ودرس في الازهر منذ ان كان في العاشرة من العمر وامضى 40 عاما في جامعة الازهر حيث تولى منصب رئيس قسم الفلسفة في كلية الاداب التابعة لجامعة الأزهر. headtopics.com

ويتولى الطيب منصب رئيس جامعة الازهر منذ 2003 وعمل قبلها مفتيا للديار المصرية، ومعروف عنه مواقفه الإنسانية التي لا تنسى حيال أزمات قطاع غزة والفلسطينيين.شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنه لن يستقبل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في لقاء كان مرتقبا نهاية الشهر الجاري، ردا على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان من المزمع أن يلتقي مايك بنس بمشيخة الأزهر خلال زيارته للمنطقة.

وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية، مثل المياه والطعام والملابس في إطار حملة"أغيثوا غزة"، من أجل دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول} headtopics.com

عاجل| شيخ الأزهر: لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءوقال شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم الإرهاب الصهيونيعاجل | شيخ الأزهر يدين مايحدث في غزة: التاريخ لم يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين وكل من دعم استمرار الإرهاب الصهيوني اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: لن يرحمَ التاريخ مَن تخاذلوا للدفاع عن الفلسطينيين ودعموا الاحتلال الصهيونيقال شيخ الأزهر أ. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕