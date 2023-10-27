عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري بدوري نايل

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023 headtopics.com

بصق على الجماهير.. قرار عاجل من المصري بشأن مروان حمديبصق على الجماهير قرار عاجل من المصري بشأن مروان حمدي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على المصريقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز أمام المصري البورسعيديعبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، موضحا أن المصري فريق محترم وقوي وقدم مباريات قوية وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل من البداية. اقرأ أكثر ⮕

محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني'محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني' اقرأ أكثر ⮕

محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني'محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني' اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جرافيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت اقرأ أكثر ⮕