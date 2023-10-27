عاجل.. 'الداخلية' تنشر بيانا عن واقعة الاعتداء على حفل فيلا 'أبو رواش'

فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى"تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجاري ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الإعتداء على مرتادي الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة. headtopics.com

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