عاجل.. 'الصحة العالمية': فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وكل شركائنا بالمرافق الصحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، أنها فقدت الاتصال بموظفيها في قطاع غزة والمرافق الصحية، وكل شركائهم في المجال الإنساني، حسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها بحاجة إلى ما يقدر بنحو 80 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وفي وقت سابق، حذر ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، من أن"النقص الحاد في الوقود" سيجبر البرنامج على وقف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، بشأن التصعيد في غزة، لحماية المدنيين والتمسك بالقيم الدولية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنسانى. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. «الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، بأنه تم فقد الاتصال مع موظفيهم في غزة، والمرافق الصحية وكل الشركاء في المجال الإنساني. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنسانيالصحة العالمية فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنساني | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزةأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن انقطاع الاتصال والأنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕