عاجل| شيخ الأزهر: لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى.

وأضاف شيخ الأزهر أنه انتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا.وقال شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي..

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دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءدعا لإجراءات حاسمة شيخ الأزهر التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحمَ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيونيعلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استمرار العدوان الإسرائيلي في التصعيد ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'لسنا دُعاة حرب والتاريخ لن يرحم'..تعليقات نارية من نجوم الفن على حادث سقوط صاروخ على مدينة طاباعاجل | لسنا دُعاة حرب والتاريخ لن يرحم ..تعليقات نارية من نجوم الفن على حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا، تعليق صلاح عبدالله، تعليق أحمد التهامي، تعليق مي كساب اقرأ أكثر ⮕