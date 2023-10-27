عاجل.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريج

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في مدن بيت حانون وشرق البريج، مؤكدة وقوع اشتباكات عنيفة على الأرض، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

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كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريجقالت كتائب القسام، خلال بيان لها، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرض. اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات عنيفة.. القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرقي مخيم البريجقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرقي مخيم البريج. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرضأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانونقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن. اقرأ أكثر ⮕

حماس تعلن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزةأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الجمعة، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون والبريج.. واشتباكات عنيفة تدور على الأرضبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕