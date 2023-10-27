عاجل.. إصابة مصطفى شلبي وغيابه عن مباراة زد إف سي القادمة

أعلن الدكتور محمد أسامة إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق خلال مباراة إنبي اليوم في انكل الركبة اليمنه وغيابه عن مباراة زد اف سي.قرر الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع قدم مصطفى شلبي لاعب الفريق في الجيرة بسبب الإصابة.

ويسعى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك تجهيز بديل لمصطفى شلبي في مباراة زد اف سي في دوري نايل.ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاءيستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

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