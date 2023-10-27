عاجل- الرئاسة الفلسطينية: تصويت 120 دولة لصالحنا في الأمم المتحدة يؤكد رفض العالم للعدوان علينا

وحسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن"تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني تأكيد العالم رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة".

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، مساء اليوم الجمعة، بشأن التصعيد في غزة، لحماية المدنيين والتمسك بالقيم الدولية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

الرئاسة الفلسطينية: نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيينأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم عليناالأمم المتحدة هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزةحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس 26 أكتوبر، بأن 'لا مكان آمنا في غزة' بسبب التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول أممي: لا يوجد مكان آمن في غزةحذرت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار الأمم المتحدةرحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕