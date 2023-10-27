عاجل| المشاهد الأولى لمستشفى الشفاء في غزة منذ انقطاع الاتصالات

عرضت فضائية الحدث، مساء الجمعة، المشاهد الأولى لمحيط مستشفى الشفاء في محيط قطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع بعد بدء الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع.“الدفاع عن استقلال الصحافة” تطالب وسائل الإعلام بوصف اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"غزو غزة"

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ما يجري في غزة تحضير للعملية البرية، وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، حسبما ذكرت فضائية المحور في نبأ عاجل.ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائــيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف.

وأفادت فضائية"اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هناك قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي ذات السياق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة في قطاع غزة. headtopics.com

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة"القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، منذ قليل سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا. وأضاف "ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة"، ومئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود (إسرائيل) برًا وبحرًا وجوًا".مواطنة فقدت أسرتها في القصف الإسرائيلي: اطلعوا يا عالم على حال الشعب الفلسطيني (فيديو)بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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