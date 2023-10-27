عاجل| متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع

وأضاف"ملحم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة،"ما يجري الآن يفوق كل الكلام ويهز ضمير كل البشر".واستطرد:"غزة تتعرض للإعدام وتنزف بجراحها وهذه الدماء التي تسيل منذ 21 يومًا دون أن يحرك العالم ساكنا وجيش الاحتلال يدك المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات في القطاع".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من تدخل الدول العربية لوقف المجازر التي تقام هناك.هل التدخل العسكري العربي الرد على الاجتياح البري لغزة؟ خبير إستراتيجي يُجيبعاجل| وسائل إعلام فلسطينية: طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائــيليةالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزةأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: القصف الإسرائيلي على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوانقالت وسائل إعلام فلسطينية القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- القاهرة الإخبارية.. وسائل إعلام فلسطينية: قصف الاحتلا لغزة هو الأعنفأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن، هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقصف غزة الآن بالطائرات والمدفعية والبوارج البحريةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن قوات الاحتلال تقصف بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية غزة الآن والفصائل الفلسطينية ترد بقصف تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕