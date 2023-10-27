عاجل| عمرو أديب: غزة لن تكون موجودة غدا 'ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه'

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ليلة 27 أكتوبر 2023 لن ينسها أحد، مضيفا:"غزة لن تكون نفس المدينة غدا، وما يحدث فوق عقل البشر.. ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه".

وأشار أديب، خلال برنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أننا لا نملك إلا أن نطلب الرحمة والمغفرة، مضيفا:"كنا بنشوف هيروشيما بالبطىء.. النهاردة بنشوف هيروشيما بالسريع، وغدا قد لا أكون مبالغا إذا قولت لن تجد غزة"، مشيرا إلى"الإسرائليين يقولون لأهل غزة اتجهوا جنوبا".

وقال الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية في حالة خطر شديد، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتعرض إلى القصف بشكل عام. وأضاف"جبريل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة،"نخشى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي". headtopics.com

وأشار إلى أنه لا يوجد اتصالات حيث انقطعت بشكل كامل، متابعًا"ناشدنا العالم لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث أن المواطنين لا يمكنهم التواصل بنا".وتابع"لا نستطيع الوصول للطواقم في قطاع غزة، ولا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، أو اي اتصالات مع المواطنين".

ولفت المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن شركات الاتصال في قطاع غزة أعلنت توقف الخدمات بشكل كامل، مؤكدًا أن غزة تذبح بشكل كامل.وفي ذات السياق علق الإعلامي خالد أبو بكر قائلًا"أي عار في الدنيا يحدث، تصريحات البيت الأبيض من اجتياح غزة، قتل مع سبق الإصرار".كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

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