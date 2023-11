عاجل| وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن يوم الجمعة القادم، متابعًا"نؤكد على الهواجس والقلق بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة". وأضاف"نركز في الوقت الحالي على سرعة دخول المساعدات إلى القطاع، وأوضحنا لإسرائيل أننا قلقون بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجب أن يحاسبوا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية"ليس لدينا تقييم محدد للضربة على مخيم جباليا وليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: إكسترا نيوز: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفحأفادت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. إكسترا نيوز: وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفحأعلنت فضائية إكسترا نيوز ، في نبأ عاجل، نقلًا عن مراسل القناة، وصول الدفعة الاولي من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل| وصول الحافلة الثالثة من مزدوجي الجنسية من غزة إلى معبر رفحأعلنت فضائية 'إكسترا نيوز' في نبأ عاجل لها، عن وصول الحافلة الثالثة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمة من قطاع غزة. عاجل| مصادر مصرية تنفي استشهاد جرحى فلسطينيين داخل سيارات إسعاف بمعبر رفح خبير دولي: استقبال الجرحى الفلسطينيين يؤكد دور مصر

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عاجل| وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفحأفاد مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، منذ قليل، في نبأ عاجل، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لقطات جديدة| لحظة وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفحوأوضحت القناة، أن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف؛ لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث توجد أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفحأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح، حسبما أوردته في نبأ عاجل.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕